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Kütahya'ya " 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü - Son Dakika

Kütahya'ya " 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü

31.07.2021 09:13

Kütahya'ya " 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Enpati hayvan dostu şehirler' yarışmasında Kütahya Belediyesi ödüle layık görüldü.

Kütahya'ya " 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü

KÜTAHYA - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Enpati hayvan dostu şehirler' yarışmasında Kütahya Belediyesi ödüle layık görüldü. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Başkan Işık, yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenmiş olan 'Sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının barınma ve beslenme şartlarının iyileştirilmesi fikir ve proje yarışmasına katıldık. Etüd Proje Müdürlüğü AB Dış İlişkiler ve Proje Birimi ve Veteriner işleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Sahipsiz patilere umut ol' projesi ile bu yarışmaya başvurduk ve dünkü ödül töreninde 223 başvuru arasından ödüle layık görülen 10 proje arasına girdik. Ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi hanım efendi Emine Erdoğan'ın Kütahya Belediyemize vermiş olduğu ödülü aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Projemiz şu şekilde; Kütahya Belediyesi mücavir alanı içerisinde 21 farklı noktada sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesi için istasyonlar kuruyoruz. Güneş enerjili sistemle beslenen bu istasyon 7-24 belediyemiz tarafından kontrol ve takip ediliyor. Hayvanların gıda ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve aynı zamanda da hayvan severlerde karekod ile takip edebilecekler. Proje ile hangi havan ne zaman hangi istasyona uğradığı takip edilebilecek aynı zamanda sahiplenmek isteyenler için ise karekod sistemi ile sahiplenmelerini yapacağız. Alınacak 500 bin liralık ödül ile önümüzde ki günlerde proje ile ilgili ilk çalışmalara başlatacağız" diye konuştu.

Kütahya Belediyesi, Türkiye genelindeki 223 başvuru arasından 11. olarak 500 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

Kütahya'ya 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü
Kütahya'ya 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü
Kütahya'ya 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü
Kütahya'ya 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü

Kütahya Belediyesi, Emine Erdoğan, Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'ya ' 'Enpati' hayvan dostu şehir' ödülü - Son Dakika


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