Kütahya'ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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Kütahya'ya gelen 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi
6 saat önce
YUNANİSTAN'a geçmek için bekledikleri sınırdan, kendi istekleriyle Kütahya'ya dönen 7'si çocuk 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi.
YUNANİSTAN'a geçmek için bekledikleri sınırdan, kendi istekleriyle Kütahya'ya dönen 7'si çocuk 33 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'de Yunanistan sınırında bekleyen 7'si çocuk 33 göçmen, otobüsle Kütahya'ya döndü. Otobüs, polis tarafından kent girişinde durduruldu. Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu olan göçmenlere maske dağıtıldı. Ardından özel kıyafetli sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:31 Kaynak: DHA
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