Kütahya'ya gelen 33 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Kütahya'ya gelen 33 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirildi

EDİRNE'de ki Yunanistan sınırından kendi isteğiyle ayrılarak Kütahya'ya gelen 7'si çocuk 33 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Türkiye'nin 'açık kapı' uygulamasıyla Avrupa ülkelerine gitmek Edirne'deki Yunanistan sınırında kalan 7'si çocuk 33 sığınmacı kendi isteğiyle ayrılarak otobüsle Kütahya'ya getirildi. Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüs kent girişinde durduruldu. Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 33 sığınmacı cerrahi maske dağıtımının ardından özel kıyafetli sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Korona virüsüne yönelik ateşleri ölçülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.