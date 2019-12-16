Kütahya'ya gelen "Narkotik Eğitim Tırı"nda uyuşturucunun zararları anlatıldı - Son Dakika
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Kütahya'ya gelen "Narkotik Eğitim Tırı"nda uyuşturucunun zararları anlatıldı

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan "Hedef Olma-Hedefsiz Kalma" uyuşturucuyla mücadele projesi kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" Kütahya'ya geldi.

Kütahya'ya gelen

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan "Hedef Olma-Hedefsiz Kalma" uyuşturucuyla mücadele projesi kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" Kütahya'ya geldi.


Kütahya Valisi Ömer Toraman, Zafer Meydanı'ndaki tırı İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç'le gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ve madde bağımlılığına sıfır tolerans prensibi çerçevesinde büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.


Uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Vali Toraman, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu ticareti, üretim yapanlarla yoğun şekilde yapıldığı gibi işin diğer tarafı olan hedef kitlelerin uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, eğitilmesi faaliyetlerine de bir koldan devam ediliyor. Tüm ülkeyi gezerek eğitim faaliyetlerine katkı sağlıyorlar. Eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Her yaşta bu riskle karşılaşma ihtimali var. Bu riskle karşılaştığında eğitim almışlar olsalar da buna karşı koyabilme, direnebilme imkanına sahip olacaklar. Eğitim tırlarında anne ve babaların bu konuda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor."

Tırın içinde özel olarak oluşturulmuş 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucuların insan vücudundaki etkileri yaşanmış hikayelerle ziyaretçilere aktarıldı. Görevli narkotik uzmanı polisler tarafından da vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Vatandaşlar, uyuşturucu madde kullananların hikayeleri ile uyuşturucunun sağlık ve psikolojik sonuçlarını gösteren anlatımların yer aldığı akıllı ekranlardaki videoları ilgiyle takip etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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