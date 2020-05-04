Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı - Son Dakika

Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen 164 Türk vatandaşının, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet ali Artun, gözlem süreleri sona eren 164 Türk vatandaşının 9 ayrı otobüsle memleketlerine gönderildiğini ifade etti. Artun, Kütahya'da misafir edilen kişilerde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını dile getirdi.

Karantina sürecinde devletin kendilerine çok iyi baktığını belirten Türk vatandaşları görevlilere teşekkür etti. Vatandaşlar, "Her birimiz karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldık. Sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. Odalarımızda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunup, internet hizmeti de sağlanmaktaydı. Doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır bulunmaktaydı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Emine Gülbahar Yurdu görevlilerine teşekkür ederiz.Allah hepsinden razı olsun. Sıkıntılı günleri yakın zamanda geride bırakacağız. Türkiye çok güçlü bir ülke" diye konuştular.