Kütahya'ya giren herkesin ateşi ölçülüyor - Son Dakika

KÜTAHYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri kent giriş yapan tüm araçların sürücü ve yolcularının ateşlerini ölçmeye başladı.

Kütahya'da koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Kentin, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı giriş noktalarında polis ekipleri kente gelen tüm araçları durdurarak sürücü ve araçtaki yolcuların kimlik kontrollerinin ardından ateşlerini ölçmeye başladı. Bu kapsamda polis ekiplerince durdurulan otomobil, kamyonet ve kamyon sürücü ve yolcularının tek tek ateşleri ölçülerek geçişlerine izin veriliyor. Bu kapsamda Eskişehir polis denetleme noktasında akşam saatlerinde koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla en üst seviyeye çıkartılan denetimde polis ekipleri gün boyunca tüm sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek 'evde kal' çağrısında bulundu.Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç'ta şehrin üç girişinde bulunan polis denetleme noktalarına giderek ekipleri denetledi.