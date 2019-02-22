Son Dakika Haberleri: Kütahya'ya İkinci Hanımlar Lokali

Kütahya'ya İkinci Hanımlar Lokali

1 saat önce

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya'ya İkinci Hanımlar Lokali, System.String[]
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi tarafından hanımlara özel olarak ikincisi inşa edilen Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nden incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, lokalin önümüzdeki günlerde açılarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Devlet Hatun Hanımlar Lokali'nde; aerobik salonu, fitness salonu, kafeterya ve kış bahçesi, giyinme odası, yüzme havuzu, şok havuzu, sauna, Türk hamamı, masaj salonu, kuaför ve güzellik salonu, kreş, içerisinde masa tenisi, bilardo, satranç ve hava hokeyi bulunan oyun salonu, lokalin birinci katında ise; resim ahşap boyama kurs dersliği, yemek kurs dersliği, ebru dersliği, yabancı dil kurs dersliği, mescit, konferans ve toplantı salonu gibi birçok faaliyet gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Devlet Hatun Hanımlar Lokalinin en alt katı ise otopark olarak hizmet vereceği belirtildi.

Saraçoğlu'nun inceleme gezisine Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile birim müdürleri eşlik etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kamil Saraçoğlu, Güncel
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