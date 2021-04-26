Kütahya'ya küçük sanayi sitesi - Son Dakika

Kütahya'ya küçük sanayi sitesi

26.04.2021 18:56
Kütahya'ya küçük sanayi sitesi, System.String[]

Kütahya'da, kentsel dönüşüm kararı alınan küçük sanayi sitesi için ilk adımlar atıldı.

Kütahya'da, kentsel dönüşüm kararı alınan küçük sanayi sitesi için ilk adımlar atıldı. Bin 550 iş yerinin yer alacağı yeni küçük sanayi sitesi için protokol imzalandı. İmza töreninde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Kütahya'ya yeni sanayi sitesinin hayırlı olmasını diledi.

2013 yılında riskli alan ilan edilen mevcut küçük sanayi sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında 20 yıllık süreç içinde yeniden yapılmasına bakanlar kurulu karar vermişti. Bu karar kapsamında Kütahya Belediyesi, TOKİ ve KÜTESOB ile başlattığı çalışmalarda bin 550 işyerinin yer alacağı yeni küçük sanayi sitesi için protokol imzalama aşamasına geldi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın makamında bir araya gelen KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kuşan ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çakır bin 550 iş yeri için protokol imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Toplu Konut İdaresi, Kütahya Belediye Başkanlığı ve Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından Kütahya'ya kazandırılmasını düşündüğümüz yaklaşık bin 550 sanayi işyerinin protokolünü imzalamak için bir araya geldik. Projemiz Kütahya'ya, esnaflarımıza hayırlı olsun. Mevcut küçük sanayi sitemiz, 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildiği için 20 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşüme tabi tutulup, yerel yönetimler tarafından yenilenmesi gerekmektedir. Kalan süre içinde yenileme için, bir buçuk yıldır projemizi çalışıyorduk. En son bu noktaya geldik ve TOKİ Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve KÜTESOB'un imzaladığı bu protokolle beraber, esnaflarımızdan talep toplama süreci başlanacak. Talep toplama belli olduktan sonra TOKİ Başkanlığının bildireceği banka üzerinden yüzde 10 başvuru ücretleri alınacak. Daha sonra, TOKİ ihaleyi yapıp ihale bedeli kesinleştikten sonra ortalama maliyet üzerinden yüzde 25 'in tamamlanması talep edilecek. Geriye kalan miktar ise Türkiye'de ilk kez Kütahya'ya has olarak 60 ay eşit taksit halinde ödenecek şekilde planlandı. Daha önce buna benzer olarak yapılan küçük sanayi sitelerinde en fazla 36 ay vade yapılırken TOKİ Kütahya'mıza bunu 5 yıla çıkarttı" ifadelerini kullandı.

"İstihdama katkı yapacak bir yatarım"

İnşa edilecek yeni küçük sanayi sitesi ile birlikte istihdam konusunda da önemli destek sağlayacağını ifade eden Başkan Işık, "Başkanlarıma bugüne kadar yaptıkları özverili çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm sanayi esnafımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz, bundan inanıyorum ki çok büyük ölçüde istihdama katkı yapacak bir proje olarak yararlanacaktır. Bilen ve bilmeyen elbette ki konuşacak, onlara alınmıyoruz. Ama oturduğun yerden şehir yönetilmiyor. İl başkanı olmuş, siyasetçi olmuş, milletvekili olmuş, oturuyor demeç veriyor. Kütahya istihdam yönünden Belediye sözlerini yerine getirmedi. Belediye daha ne yapacak. Belediye imar düzenlemesi yapar, yatırımcıyı davet eder, buraya gelen iş yeri açma ruhsatı için başvuran vatandaşın işini hızlı bir şekilde çözer. ve nitekim bunu yaptı belediyemiz ve yapmaya devam ediyor. Bu çok büyük bir proje. Eskişehir yolu üzerinde, İkinci OSB ile beraber küçük sanayi sitesinin de yer alması, şehre girişte sanayicilerin toplanmasını gerçekleştirmiş olacak. Mevcut sanayi sitesi alanını da belediyemiz daha sonra yeni bir proje ile ne yapılacağını kamuoyu ile paylaşacak" dedi.

KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit ise, "Başkanımızı fahri esnaf olarak ilan ediyoruz. Çünkü esnaf gibi davranıyor. Bize esnaf gibi yaklaşıyor. Hangi konu olursa olsun başkanımız önce bizimle istişare edip, daha sonra çözüme kavuşturuyor. Bugüne kadar çözüme kavuşturmadığımız konu olmadı. Başkanıma teşekkür ediyorum. Yeni sanayi sitesinin çevre yoluna yakın olması, depreme dayanıklı olması, modern dükkanların yer alması esnaf ve Kütahya için çok önemli. Bu proje Kütahya'nın önünü açacaktır" diye konuştu.

"Kütahya'ya yakışan bin site olacak"

Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kuşan ise konuşmasında "Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ediyoruz. Kütahya'ya yakışan bir sanayi sitesi için adım attık. En kısa sürede esnafımızı buraya yerleştirerek hizmette devam edeceğiz" dedi.

Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çakır ise, "Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rabbim utandırmasın ve esnafımıza, Kütahya'ya hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Proje 4 etapta, bin dekarlık alan üzerine yapılacak. 150 metrekare büyüklüğünde yaklaşık bin 250 adet, 100 metrekare büyüklüğünde de 300 adet olmak üzere bin 550 adet iş yeri yer alacak. 4 adet banka ofisi, PTT, 3 adet kargo ofisi, 1 fırın, 1 cami ve 15 adet restoran, market olmak üzere sosyal ticari tesisler yer alacak. - KÜTAHYA

Kütahya'ya küçük sanayi sitesi
Kütahya'ya küçük sanayi sitesi
Kütahya'ya küçük sanayi sitesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'ya küçük sanayi sitesi - Son Dakika Ekonomi


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