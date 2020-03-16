Kütahya'ya mart karı - Son Dakika

Kütahya'da aralıklarla yağar kar, il merkezini beyaza bürüdü.



Sabaha karşı başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü. Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.



Meyve ağaçlarının erken çiçek açtığını ve geçen yılda don nedeniyle ürün alınmadığını söyleyen vatandaşlar yine de kar yağışından memnun olduklarını dile getirdi. - KÜTAHYA