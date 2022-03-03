Kütahya beyaza büründü - Son Dakika
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Kütahya beyaza büründü

03.03.2022 09:07

Kütahya beyaza büründü Kütahya'da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kütahya beyaza büründü

KÜTAHYA - Kütahya'da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabahta devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü.

Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Kütahyalılar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı yeterle derecede değil. Bu yıl kış ayında çok kar yağdı. Mart'ta yağan kar da bizleri sevindirdi" diye konuştular.

Kütahya'daki beyaz güzellik havadan da görüntülendi.

Kütahya beyaza büründü
Kütahya beyaza büründü
Kütahya beyaza büründü
Kütahya beyaza büründü
Kütahya beyaza büründü
Kütahya beyaza büründü
Kütahya beyaza büründü

YORUMLAR
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Kütahya, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya beyaza büründü - Son Dakika


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