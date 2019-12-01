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Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:02 Kaynak: DHA
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