Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı