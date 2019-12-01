Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KÜTAHYA

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İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı