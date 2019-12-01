Son Dakika Haberleri: Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.


Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.


Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KÜTAHYA

Domaniç, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:03 Kaynak: İHA
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