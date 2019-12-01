Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:03 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KÜTAHYA
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