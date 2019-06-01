Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Kütahya'ya şehit ateşi düştüKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Mamak köyü nüfusuna kayıtlı Ali Yılmaz'ın (22), sabah saatlerinde şehit olduğu haberi alındı.Edinilen bilgiye göre, Kars ili Aralık ilçesindeki 1'inci Mekanize Piyade Tugayı, 5'inci Hudut Alayı, 2'inci Hudut Taburu, 6'ıncı Hudut Bölüğünde Uzman Çavuş olan Ali Yılmaz, sabah saatlerinde Iğdır'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu,Yener ve Gülcan Yılmaz Çiftinin ilk çocuğu ve Ünzile Yılmaz'ın ağabeyi olan Ali Yılmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.Şehidin evine Türk Bayrağının asılmasından sonra İHA muhabirine konuşan şehidin dedesi Ali Yılmaz " Saat 10.00 sıralarıydı, televizyonu seyrediyordum, Iğdır'da 2 şehit 5 yaralı var diye alt yazının geçtiğini gördüm, kendi torunum da Iğdır'da Uzman Çavuş olduğu için araştırdım. Şehit olduğunu öğrendim, yarın izine gelecekti. Kendi gelemedi cenazesi gelecek. Vatana verilen şehitlerimizden birisi oldu. Şehit olmanın da bir gurur vardır. Vatan sağ olsun başka diyeceğimiz bir şey yok" dedi.Şehidin amcası Raşit Yılmaz, yeğeninin şehit haberini sabah televizyon haberinden öğrendiğini belirtti.Şehidin komşusu Fadime Altınsay, şehit Ali Yılmaz'ın çok iyi bir insan olduğunu söyledi.Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Anne ve Babasının İstanbul'da olduğu, Şehit haberi üzerine köye gelmek üzere yola çıktığı belirtilirken Şehidin Mamak köyünde toprağa verileceği bildirildi.