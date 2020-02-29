Kütahya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Kütahya'ya şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) acı haberi, Kütahya'daki ailesine verildi.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) acı haberi, Kütahya'daki ailesine verildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde Yunus Emre Mahallesi Net Sokak'taki şehidin baba evine giderek, acı haberi verdi.

Haberi alan anne Hatice Yılmaz ile babası Hüseyin Yılmaz göz yaşlarına boğuldu. 3 kardeş olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları da başsağlığı için şehit evine gitti.

Yetkililer, şehit Muhammet Yılmaz'ın kimlik tespiti için dün aileden doku ve kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiğini belirtti.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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