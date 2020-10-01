Kütahya'ya yeni bir gençlik merkezi - Son Dakika

Kütahya'ya yeni bir gençlik merkezi

Daha önce İçişleri Bakanlığı desteğiyle 'Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile' ve 'Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik' projelerini yürüten Küresel Araştırma Düşünce Merkezi GRTC'nin destek alan son projesi, 'Kadim Gençlik' Merkezi' konusu oldu.

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Daha önce İçişleri Bakanlığı desteğiyle 'Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile' ve 'Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik' projelerini yürüten Küresel Araştırma Düşünce Merkezi GRTC'nin destek alan son projesi, 'Kadim Gençlik' Merkezi' konusu oldu.

Kendilerine Sivili Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce bu proje için 210 bin liralık destek sağlanacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Önsay, "Bu projenin kabul edilmesi hususunda verdikleri destek için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Kütahya Valimiz Ali Çelik'e çok teşekkür ederim" dedi.

Önsay, bu projede yer alan hedeflerini şu şekilde sıraladı: "Bu proje bağlamında Germiyan sokağındaki vakıf konağı gençlik merkezine dönüştürülecektir. Gençlik merkezinde Radyo Evi, Youtuber Stüdyosu, Kış bahçesi ve eğitim salonları yer alacak.Bu projede kütahyalı gençlere 80 saatlik modüle sahip, katılımcı gençlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacağı 'Diksiyon, spikerlik ve sunuculuk' kursu düzenlenecektir. Kurslara katılan gençler merkeze kurulacak Radyo Evi'nde pratikler yapacak, deneyim kazanacaklar. Gençlik merkezinde 344 saatlik modüle sahip katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacağı "Kısa Film Yapımı" kursu alacaklar ve medya dünyası için gerekli birikim ve belgeye sahip olacaklardır. Gençlik merkezinde proje kapsamında kurulacak olan Youtuber Stüdyosu hem kursiyerlerin hem de kütahyalı gençlerin kullanımına sunulacaktır. Proje kapsamında gençlik merkezinde yirmi farklı konuğun yer alacağı Gençlik Buluşmaları programları düzenlenecek." - KÜTAHYA

Kütahya'ya yeni bir gençlik merkezi

İçişleri Bakanlığı, Yönetim Kurulu, araştırma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'ya yeni bir gençlik merkezi - Son Dakika

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