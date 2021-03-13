Kütahya'ya yüzme havuzu - Son Dakika

Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete sunulan yüzme havuzunun 13 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi.
Akkent Mahallesi'nde 4 yılda tamamlanan tesiste, 25x16 ve 16x16 ebatında 2 ayrı yüzme havuzunun bulunduğu belirtildi.
Tesiste ayrıca, bay-bayan soyunma odaları, oturma alanları, fitnes s salonu, çok amaçlı toplantı salonu ve kafeterya gibi sosyal tesislerin bulunduğu belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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