Son Dakika Haberleri: Kütahya yedek lastikten 20 bin uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika Güncel Kütahya yedek lastikten 20 bin uyuşturucu hap çıktı

Kütahya yedek lastikten 20 bin uyuşturucu hap çıktı

42 dakika önce

Kütahya'da polis tarafından durdurulan otomobilin yedek lastiğine poşetler içinde gizlenmiş 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından durdurulan otomobilin yedek lastiğine poşetler içinde gizlenmiş 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü ile eşi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek, takibe alınan otomobil, kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki yedek lastiğin içine gizlenmiş poşetler halinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü Vurak K. (32) ile beraberindeki eşi Fatma K. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Kütahya yedek lastikten 20 bin uyuşturucu hap çıktı

Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 7 bin polis alınacak! Evde yüksek sesle müzik dinleyen öğrencilere, darp ve biber gazlı müdahale Norveç'te silahlı saldırgan, çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürdü: Çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:09:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya yedek lastikten 20 bin uyuşturucu hap çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]