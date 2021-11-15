Kütahya Yeni Rotalar Kulübü, Murat Dağı'nda doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü, Gediz ilçesinde bulunan ve kayak ile termali buluşturan Murat Dağı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Prof. Dr. Niyazi Kurnaz, yaptığı açıklamada, geçen yıldan beri Kütahya'nın farklı bölgelerindeki doğal güzellikleri keşfettiklerini bildirdi.

Murat Dağı'nın görülmesi ve gezilmesi gereken bir yer olduğunu belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi'nin en büyük dağı olan Murat Dağı'nda yürüyüş yaptık. Murat Dağı hem termal zenginliği hem de doğal güzellikleri açısından Kütahya ilinin nadir ve görülmesi gereken bölgelerinden biri. Kulüp olarak hem Kütahya'daki hem çevre illerdeki bütün doğaseverleri ve kayakseverleri Gediz Murat Dağı'na bekliyoruz."