Kütahya Yeşilay'dan Rektör Uysal'a ziyaret
1 saat önce
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Yeşilay Şubesi Başkanı Nuri Çetin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
(DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal
, Kütahya Yeşilay
Şubesi Başkanı Nuri Çetin
ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter
Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik etti.
Yeşilay Şubesi Başkanı Nuri Çetin, Başkan Yardımcısı Fulya Topcuoğlu Ünal ve beraberindeki üyeler Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.
Rektör Uysal, Çetin ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-) - KÜTAHYA
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi Beştepe'nin kritik ismi, meydan okuyup Babacan'ı topa tuttu: Başıma gelecek her şeye hazırım Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar