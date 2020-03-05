Kütahya YHT için etüt projesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya YHT için etüt projesi başladı - Son Dakika

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

12 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kütahya halkının merakla beklediği Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kütahya YHT için etüt projesi başladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kütahya halkının merakla beklediği Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Turhan, "Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık" dedi.


Eskişehir'in Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlanacağını belirten Bakan Turhan, "Eskişehir bugün tüm komşu illere bölünmüş yollarla bağlı. Şehrin 92 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplı yolu vardı. 328 kilometreye yükselterek Eskişehirlileri yollarda güvenle konforla tanıştırdık. Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir YHT hattını 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Mehmet Cahit Turhan, Eskişehir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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