Son Dakika Haberleri: Kütahya'yı kazanan öğrenciler otogarda karşılanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'yı kazanan öğrenciler otogarda karşılanıyor

1 saat önce

Kütahya'yı kazanan üniversite öğrencileri, otogarda Kütahya Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kütahya'yı kazanan öğrenciler otogarda karşılanıyor, System.String[]

Kütahya'yı kazanan üniversite öğrencileri, otogarda Kütahya Belediyesi tarafından karşılanıyor.


Kütahya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde otogarda kurulan stantlarda aileleriyle birlikte üniversite öğrenimi için şehre gelen öğrenciler karşılanıp, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.


Belediye ekipleri, öğrencilere kentin ulaşımı ile ilgili bilgiler verip, ili tanıtan broşürler takdim ediyor.


Gördükleri ilgi ve alakadan memnun kaldıklarını belirten öğrenciler, Kütahya Belediyesine karşılaması ve ikramlarında dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kent Konseyi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı
HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırılarıyla ralli yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:54:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'yı kazanan öğrenciler otogarda karşılanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]