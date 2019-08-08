Son Dakika Haberleri: Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi göç alırken, yurtdışına bin 877 kişi de göç verdi
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi göç alırken, yurtdışına bin 877 kişi de göç verdi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayımlanan yıllık göç akış istatistiklerinde 2018 yılında yurtdışından Kütahya'ya göç eden 3 bin 342 kişiden, 662 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 680 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi göç alırken, yurtdışına bin 877 kişi de göç verdi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayımlanan yıllık göç akış istatistiklerinde 2018 yılında yurtdışından Kütahya'ya göç eden 3 bin 342 kişiden, 662 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 680 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Geçen yıl Kütahya'dan yurtdışına göç eden bin 877 kişiden 407 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 470 kişinin ise yabancı uyruklu olduğunu ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," Kütahya, yurtdışından aldığı göç itibariyle Türkiye'de 31., Ege Bölgesinde 6., yurtdışına verdiği göç itibariyle 33., Ege Bölgesinde 7. il konumundadır" dedi. - KÜTAHYA
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şam'dan "güvenli bölge" tepkisi: Bağımsızlığımıza küstahça bir saldırı
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi göç alırken, yurtdışına bin 877 kişi de göç verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]