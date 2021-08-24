Kütahya, Büyük Zafer'in 99. yılına hazır - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki Türk ordusu ve Türk milletinin 26 Ağustos'ta Büyük Taaruz'la başlayıp 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Meydan Muharebesi ile zafere ulaştığı Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Vali Vekili Mustafa Güney, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri olan Altıntaş ilçesinde incelemelerde bulundu.

Altıntaş'a bağlı Zafertepeçalköy'ü ziyaret eden Vali Vekili Mustafa Güney, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutan Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği 1181 rakımlı tepede ve tören alanında inceleme yaparak yetkililerle istişarelerde bulundu.

Güney, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi'nin Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'deki şehitliğinde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek bilgi aldı. Güney, şehitliği yenilenen haliyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Tören hazırlıklarının tamamlandığını belirten Güney, "Büyük Zafer'in ruhuna yakışır bir kutlama yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, her yıl olduğu gibi bu yılda aynı gurur ve heyecanla törenlerimizi icra edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.