Kütahya Zafer OSB'nin iletişim altyapı protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Zafer OSB'nin iletişim altyapı protokolü imzalandı - Son Dakika

Kütahya Zafer OSB'nin iletişim altyapı protokolü imzalandı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) iletişim altyapısının oluşturulması için protokol imzalandı.

Kütahya Zafer OSB'nin iletişim altyapı protokolü imzalandı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) iletişim altyapısının oluşturulması için protokol imzalandı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Valilik'te düzenlenen törende, Zafer OSB'nin yatırımcılarının haberleşme ihtiyaçları için gerekli iletişim alt yapısının Türk Telekom tarafından yapılacağını söyledi.

Zafer OSB'ye yatırım yapacak yatırımcılara çok uygun şartlarda imkanlar sunulduğunu belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Zafer OSB, Kütahya'nın 5'inci ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerekli imar, proje onayları alınarak parselleme çalışmaları yapıldıktan sonra altyapı eksikliğini gidermek için bir gayret içine girildi. Enerji tedariki anlamında elektrik, doğal gaz, su altyapısı ve bağlantı yolları çalışmaları yapıldı. Bizim yatırıma davet ettiğimiz insanların haberleşme ihtiyaçlarını da karşılamaları için bu altyapıya da ihtiyaç var. Yakından geçen bir hattan Zafer OSB'ye bir hat çekmek suretiyle bu alana Telekom altyapısını da getirmiş olacağız."

Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Hüsnü Canbaz da protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz
Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya Zafer OSB'nin iletişim altyapı protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]