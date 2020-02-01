Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika Spor

Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak

6 saat önce

Kütahyalı sporcu Orhan Baştürk, İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.

Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak, System.String[]

Kütahyalı sporcu Orhan Baştürk, İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.


Orhan Baştürk, 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05'lik derecesiyle Türkiye 2.si olurken, uzun atlamada ise 7.05'lik derece elde etti.


Başarılarından dolayı genç sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret," 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05'lik derecesiyle Türkiye 2.si olan sporcumuz Orhan Baştürk, uzun atlamada da 7.05'lik derece elde ederek 8 Şubat tarihinde İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonasında ilimizi temsil edecektir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - KÜTAHYA

İstanbul, Kütahya, Baştürk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
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