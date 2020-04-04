Kütahyalı çini ustası hayatı sığdırdığı evine atölyesini de taşıdı - Son Dakika

Kütahya'da yaşayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için atölyesine gitmeyip çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Çocuk yaşlarda başladığı sanatta yarım asrı deviren 64 yaşındaki Yıldız, çiniden pano, vazo, saat ve tablolar yapıyor.

Abdurrahman Yıldız, AA muhabirine, 65 ve üzeri yaşlardaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına tabi olmasa da koronavirüs için alınan tedbirlere elinden geldiğince uyduğunu, zorunlu olmadıkça evinden ayrılmadığını söyledi.

Daha önce atölyesinde yaptığı çalışmalarını evinde sürdürdüğünü belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Evimin bir odasını atölyeye çevirdim ve burada çiniden eserler üretmeyi sürdürüyorum. Sabah kalktığımda atölyeme gider gibi odama giriyorum ve çalışıyorum. Bu sayede hem çalışmalarımdan uzak kalmamış oluyorum hem de evde boş dururken oluşabilecek can sıkıntısından kurtuluyorum. Böylelikle toplumumuz için güzel bir örnek oluşturduğumu da düşünüyorum."

"Çini keyifli bir uğraş"

Yıldız, evde kaldıkları için canı sıkılanlara öneride bulundu.

Bugünlerin geçeceğini belirten Yıldız, "Evde kaldığımız süreçte elinde meşgalesi olmayıp canları sıkılan herkesin bir sanat dalıyla hobi olarak da olsa ilgilenmesini tavsiye ederim. Bu hobiyi çocuklarımızla da yapabiliriz. Bu sayede çocuklarımız da tablet, telefon ve televizyonlardan uzak kalmış olur. Çünkü çini keyifli bir uğraş." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için üzerinde çalıştığı eserlerini internetten ya da imkanı olursa sergi açarak satmak istediğini dile getirerek, "Satıştan elde edeceğim gelirle kampanyaya destek olmak istiyorum. Elimden bu geliyor, herkesi gücü nispetinde kampanyayı desteklemeye davet ediyorum." dedi.