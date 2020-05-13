Kütahyalı çocuklar, kısıtlama sonrası parklarda arkadaşlarıyla buluştu - Son Dakika

Kütahyalı çocuklar, kısıtlama sonrası parklarda arkadaşlarıyla buluştu

KÜTAHYA - Kütahya'da, Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma yasağı gelen 0-14 yaş arası minikler, normalleşme süreci nedeni 11: 00 ila 15: 00 saatleri arasında dışarıya çıkarak günler sonra arkadaşlarına kavuştular ve gönüllülerinde eğlendiler.

Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarıya çıkan minikler toplar oynadılar, parkta keyifli vakit geçirdiler. Uzun süredir bir birlerini görmeyen arkadaşlar, fırsatta istifade Kütahya Fatih Mahallesi Güz Sokak'ta bulunan Şairler Parkı'nda bir araya gelerek özlem giderdiler ve parkta oyunlar oynadılar.

Evde kaldıkları süre içerisinde okulları ve arkadaşlarını özlediklerini söyleyen 13 yaşındaki Taha Edin,"Yaklaşık 2 aydır evdeydik, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Bugün bizlere bir kaç saatlik dahi olsa sokağa çıkma izni verdiler bu konudan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Karantina sürecine en çok dışarıya çıkmayı ve öğretmenlerini özlediğini söyleyen 11 yaşındaki Özlem Edin, "Korona virüsün itmesini istiyorum. Günler sonra dışarıya çıktım çok çok mutluyu, okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim" diye konuştu..

Ela Kuşgu, "Günlerdir bizler için uygulanan sokağa çıkma yasağın kalmasından dolayı çok mutluyum, bu fırsat elimize geçtiği için çok mutluyum arkadaşlarıma kavuştum umarım bu virüsten en kısa sürede kurtuluruz" ifadelerini kullandı.