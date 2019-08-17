Son Dakika Haberleri: Kütahyalı dernek Gana'da kurban kesti
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Kütahyalı dernek Gana'da kurban kesti

1 saat önce

Almanya'da faaliyet gösteren Gediz Kayaköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurban Bayramı öncesi topladıkları Kurbanları Orta Afrika ülkesi Gana'da keserek orada yaşayan Müslümanlara dağıttı.

Kütahyalı dernek Gana'da kurban kesti, System.String[]
Almanya'da faaliyet gösteren Gediz Kayaköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurban Bayramı öncesi topladıkları Kurbanları Orta Afrika ülkesi Gana'da keserek orada yaşayan Müslümanlara dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Mustafa Algan; "Bu sene ilkini düzenlediğimiz Kurban kampanyasında hayırseverlerden topladığımız 82 adet kurban vekaletiyle 12 adet büyükbaş hayvan aldık. Kurbanları Orta Afrika ülkesi Gana'da bayramda kesimlerini gerçekleştirdik. Kurban vekaleti veren hayırsever kardeşlerimize tek tek kurbanlarının kesimi ile ilgili videolarını uygulama ile gönderdik. Yiyecek içecek sıkıntısı çeken muhtaç insanların et yemelerini sağlayarak, onlara bayram sevinci yaşatan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yapılan ibadetleri, kesilen kurbanları Allah kabul etsin. Kampanyamıza katılan herkese teşekkür ederim. Biz ihtiyaç sahibi gönüllere ulaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Orta Afrika, Almanya, Gediz, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
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