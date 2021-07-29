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Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor - Son Dakika

Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor

29.07.2021 21:08

Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "3'ü Bir Arada Kitap Kahve" Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor

KÜTAHYA - Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "3'ü Bir Arada Kitap Kahve" Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca onaylanan '3'ü bir arada kitap kahve'nin hizmet vereceği alanın hayırsever iş insanı Mücahit Köksal tarafından bağışlandığını ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirildiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Önsay "KİHMED Kitap Kahve'nin başarısını 3'ü Bir Arada Kitap Kahve'de de sürdürmeyi ve çocukların hayallerine ulaşmasında vesile olmayı amaçlıyoruz. Devletimizin bize verdiği imkanlarla, başta Sayın Valimizin bizden hiçbir zaman esirgemediği destekleriyle buradaki çocuklar için iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. 500 m2 alanda; teknoloji, okçuluk, okuma salonuyla hizmet vereceğiz. İl Müftülüğünden 3 görevli, yaz okulunda çocuklarımıza değerler eğitimi verirken, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce de yüzme sporu eğitimi verilecek. İnşallah, bu merkezimiz de KİHMED Kitap Kahve gibi çocuklar için bir medrese haline gelir, hayallerine ulaşmalarında vesile olur" diye konuştu.

İnsanın en temel amacının kültürel bir varlık olarak biriktirip öğrenerek hayatta kalmak olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Hem bilim, teknoloji ve becerinin geliştiği hem de bize ait olan milli, manevi ve kültürel değerlerimizin öğretildiği, yaşatıldığı bir sürecin devamına katkı sunacak mekanların sayısının artmasını diliyorum. Sivil Toplum Kuruluşlarının, gönüllülük esasıyla, toplumda önemli görevler üstlendiğini belirterek teşekkür ediyorum. Kendi yaşamları dışında başkaları için de bir araya gelen insanların mücadele azmiyle, kararlılıkla hayata geçirdiği organizasyonlardan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu maddi ve manevi anlamda büyük bir fedakarlık demek. İnsanlar, kendi zamanı ve emeğini ortaya koyarak topluma fayda sağlamak için büyük gayret içindeler. KİHMED Kitap Kahve, sayısının artmasının dilendiği bir süreç olarak karşımızda duruyor. Bu bir örnek, ikincisini bugün burada hizmete açıyoruz. Sürdürülebilirlik ve fonksiyon tanımlamak bu işin en temel dinamiği. Bu tür faaliyetlerin parçası olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor
Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor
Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor
Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor

Bahçelievler Mahallesi, İmam Hatip Liseleri, Kütahya, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahyalı gençler '3'ü bir arada kitap kahve'de buluşuyor - Son Dakika


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