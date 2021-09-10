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Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı - Son Dakika

Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı

10.09.2021 11:14

- Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan gençlerin bağışı ile Mali'nin Segou şehrine 288 kilometre uzaklıkta bulunan Mangoni köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan "Simav-Dağardı Gençleri Su Kuyusu" adıyla temiz su...

- Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı

BAMAKO - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan gençlerin bağışı ile Mali'nin Segou şehrine 288 kilometre uzaklıkta bulunan Mangoni köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan "Simav-Dağardı Gençleri Su Kuyusu" adıyla temiz su kuyusu açıldı.

Alınan bilgiye göre, Mali'nin Segou şehrine bağlı 3 bin kişinin yaşadığı 300 hanelik Mangoni köyünde, keson sondaj metoduyla içme, kullanım ve hayvancılık amacıyla bir temiz su kuyusu açıldı. Simav ilçesine bağlı Güzelyurt Bucağı'nda yaşayan Dağardı Gençleri'nin bağışı ile açılan temiz su kuyusunun başında toplanan köylüler, suya kavuşmanın sevincini yaşadı.

Su kuyusunun açılış konuşmasını yapan görevli, bağışta bulunan Dağardı Gençleri'ne teşekkür etti. Görevli, "Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı
Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı
Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı
Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı
Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı
Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı
Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı

Kütahya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahyalı gençler Mali'de su kuyusu açtırdı - Son Dakika
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