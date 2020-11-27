Kütahyalı gurbetçi 3 katlı evinin duvarına Atatürk silueti çizdirdi - Son Dakika

Kütahyalı gurbetçi 3 katlı evinin duvarına Atatürk silueti çizdirdi

KÜTAHYA - Kütahya'da gurbetçi bir vatandaş, 3 katlı evinin duvarına Atatürk silueti çizdirdi.

Yıllardır Almanya'da çalıştığını belirten Mehmet Ali Başpınar, Mecidiye Mahallesi'ndeki 3 katlı evinin duvarına Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafını çizdirdi.

Atatürk'e hayran olduğunu belirten Başpınar, "Ben aslan Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyündenim. Almanya'da yaşıyorum. Yılda 2-3 defa Türkiye'ye izine geliyorum. Atatürk sevdalısıyım. Mecidiye Mahallesi'ndeki evimin yan duvarını boş duruyordu. Buraya Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafını çizdirdim. Atamızın görüntüsü duvara gerçekten de çok yakıştı. Siluetin altına Atatürk'ün sözü olan 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü yazdırdım. Sokaktan geçenler, Atatürk'ün çizilen siluetini izledikten sonra bana teşekkür ediyor" diye konuştu.

Ressam Harun Beyhan, Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafı ilk kez duvara çizdiğini belirtti. Beyhan, "Bir günlük çalışmam sonucu Atamızın fotoğrafını duvarı nakşettim. Gerçekten çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Beyhan'ın duvarı çizdiği Atatürk silueti havadan da görüntülendi.