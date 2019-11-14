Son Dakika Haberleri: Kütahyalı iş kadını Esin Güral Argat'ın örnek davranışı
Son Dakika Güncel Kütahyalı iş kadını Esin Güral Argat'ın örnek davranışı - Son Dakika

Kütahyalı iş kadını Esin Güral Argat'ın örnek davranışı

6 saat önce

Kütahyalı iş kadını ve sanayici Esin Güral Argat, doğum gününde örnek bir davranışa imza attı.

Kütahyalı iş kadını Esin Güral Argat'ın örnek davranışı, System.String[]

Kütahyalı iş kadını ve sanayici Esin Güral Argat, doğum gününde örnek bir davranışa imza attı.


Esin Güral Argat, 50. doğum gününe davet ettiği ve kendisi gibi iş kadınlarından oluşan arkadaşlarına, "Bana hediye getirmeyin.Lütfen üniversite öğrencilerine burs veren Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'na nakit bağışında bulunun" çağrısı karşılık gördü. Doğum günü hediyesinden 10 üniversite öğrencinin 1 yıllık burs ihtiyacı karşılandı.


Her yıl 80 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, "Esin Güral Argat'ın bu örnek davranışına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'de ilk kez bir davranışla, doğum gününe katılan arkadaşlarının nakit bağışı ile biz 10 üniversite öğrencisine daha bir yıl burs verme imkanı buluyoruz. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin meslek sahibi olmalarına önemli bir katkı sağlayan ve diğer hayırseverlere olumlu bir örnek oluşturan Esin hanımı içtenlikle kutluyoruz" şeklinde konuştu.


Duayen Sanayici Rıza Güral ve Yıldız Güral'ın kızı olan Esin Güral Argat'ın, Berkay ve Eray isimde 2 evladı bulunuyor. - KÜTAHYA

Esin Güral Argat, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğum gününde dayak yiyen kadın, kocasını bıçakladı
Bir ay önce doğum yapan Berfu Yenenler, eski formuna geri döndü 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:56:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahyalı iş kadını Esin Güral Argat'ın örnek davranışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]