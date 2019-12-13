Kütahyalı itfaiyeciler, AA'nın

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiyeciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



İtfaiyeciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını" başlıklı fotoğraflarına oy veren itfaiyeciler, yaşamda İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", sporda Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" başlıklı karesini seçti.

Vardiya çavuşu Işın Çetin, oylamada çok güzel fotoğrafların olduğunu, seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Fotoğrafları incelerken arkadaşların anı yakalamak adına gösterdikleri çabaları da görüyoruz. Bu arkadaşlarımızın ne kadar zor şartlar altında görev yaptığını tahmin edebiliyoruz. Ellerine sağlık. Biz de fotoğrafları oylayarak destek vermek istedik." dedi.