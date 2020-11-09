Kütahyalı Muharip Gaziler, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı - Son Dakika

Kütahyalı Muharip Gaziler, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı

Kütahya Muharip Gazilere Derneği öncülüğünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılına özel kısa film hazırlandı.

Kütahya Muharip Gazilere Derneği öncülüğünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılına özel kısa film hazırlandı. Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar ile Kütahya'da çekimleri yapılan kısa filmde, farklı meslek gruplarından vatandaşların, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması yer alıyor. Atatürk sevgisine dikkatin çekildiği kısa film, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı.

Son Dakika

Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'ya bayrağı dikti

ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi

Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi

Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90 etkili

"Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi

İzmir depreminde 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada