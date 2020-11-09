Kütahyalı Muharip Gaziler, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı - Son Dakika

Kütahya Muharip Gazilere Derneği öncülüğünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılına özel kısa film hazırlandı.
Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar ile Kütahya'da çekimleri yapılan kısa filmde, farklı meslek gruplarından vatandaşların, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması yer alıyor.
Atatürk sevgisine dikkatin çekildiği kısa film, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı.
- Kaynak: AA
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