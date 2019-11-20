Son Dakika Haberleri: Kütahyalı müzik öğretmenlerinin konser etkinlikleri
Son Dakika Güncel Kütahyalı müzik öğretmenlerinin konser etkinlikleri - Son Dakika

Kütahyalı müzik öğretmenlerinin konser etkinlikleri

7 saat önce

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Ara Tatil Mesleki Çalışma Programı" kapsamında merkezdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, müzik öğretmenleri tarafından çok sesli konser etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Kütahyalı müzik öğretmenlerinin konser etkinlikleri, System.String[]

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Ara Tatil Mesleki Çalışma Programı" kapsamında merkezdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, müzik öğretmenleri tarafından çok sesli konser etkinlikleri gerçekleştiriliyor.


Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde icra edilen konsere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek'te katıldı.


Program sonunda bir konuşma yapan Müdür Başyiğit, müzik etkinliğinde görev alan öğretmenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki, Bergen yorumuyla sosyal medyaya damga vurdu
Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı 2,5 yaşındaki kız çocuğu, anaokulunda yaşıtları tarafından dövüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:41:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahyalı müzik öğretmenlerinin konser etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]