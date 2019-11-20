Kütahyalı müzik öğretmenlerinin konser etkinlikleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Ara Tatil Mesleki Çalışma Programı" kapsamında merkezdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, müzik öğretmenleri tarafından çok sesli konser etkinlikleri gerçekleştiriliyor.



Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde icra edilen konsere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek'te katıldı.



Program sonunda bir konuşma yapan Müdür Başyiğit, müzik etkinliğinde görev alan öğretmenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA