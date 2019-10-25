Son Dakika Haberleri: Kütahyalı öğrencilerden "Biz Türkiye'yiz" koreografisi
Son Dakika Güncel Kütahyalı öğrencilerden 'Biz Türkiye'yiz' koreografisi

Kütahyalı öğrencilerden "Biz Türkiye'yiz" koreografisi

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla "Biz Türkiye'yiz" koreografisi oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi.

Kütahyalı öğrencilerden

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla "Biz Türkiye'yiz" koreografisi oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi.

Tavşanlı Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan öğrenciler, Türk bayrağı açarak "Biz Türkiyeyiz" koreografisi oluşturdu.

Okul müdürü Mehmet Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin önerisiyle koreografisi oluşturduklarını belirten Tekin, "Bütün öğrencilerimizin katılımıyla dev bayrak altında Türkiye koreografisinde karar kıldık. Yaklaşık 600 öğrencinin katılımıyla okul bahçesinde dev bayrak altında Biz Türkiye'yiz yazıldı. Amacımız okulumuzun bütün öğrencilerinin Mehmetçiklerin yanında oluklarını, duygularını, desteklerini iletmekti."

Öğrencilerden Beyzanur Kızıl da koreografi ile Kütahya Tavşanlı Anadolu Lisesi olarak tüm Türkiye'ye mesaj gönderdiklerini vurguladı.

Sosyal medyada da yayınlanan koreografi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Tavşanlı, Kütahya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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