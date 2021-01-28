Kütahyalı polis memuru kansere yenik düştü - Son Dakika

Kadir Kalkar'ın, ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

Kadir Kalkar, memleketi Kütahya'ya bağlı Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kalkar'ın cenaze namazına Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

KÜTAHYA - Eskişehir 'de görev yapan Kütahyalı 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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