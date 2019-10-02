Son Dakika Haberleri: Kütahyalı ressam Yakupoğlu vefatının üçüncü yılında anılıyor
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Kütahyalı ressam Yakupoğlu vefatının üçüncü yılında anılıyor

1 saat önce

Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu, vefatının üçüncü yılında düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Kütahyalı ressam Yakupoğlu vefatının üçüncü yılında anılıyor, System.String[]

Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu, vefatının üçüncü yılında düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğünce organize edilen program kapsamında, Yakupoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yakupoğlu'nun, yaratılış gayesini bilerek yaşantısıyla bunu ispat eden bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Ahmet Yakupoğlu'nun dünyanın adeta geçici bir han olduğunu bilip tüm varlığını üniversiteye bağışladığını anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"O, milleti için yaşadı ve milletin değerlerini yansıttı. Yaptığı çalışmalar da bunun delilidir. Üniversite olarak bununla mükellefiz. Kütahyalılar olarak da Ahmet Amca gibi bir şahsiyete sahip çıkılsın ki gelecek nesiller o şahsiyeti bilsinler çünkü bilmelerine ihtiyaç var. Neden bizim insanımız başkalarına özeniyor çünkü rol model şahsiyetleri tam tanımıyor ve bilemiyor. Ahmet Amca'mız gibi değerlerimizi bizim tanıtmamıza ihtiyacımız var."

Anma etkinlikleri cuma günü sergi açılışı ve musiki dinletisi ile sona erecek.

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Rektör, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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