Kütahyalı sanatçılar Atatürk'ün doğduğu evde sergi açacak - Son Dakika

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız, hazırladıkları bir proje ile Kütahyalı sanatçıların Atatürk'ün doğduğu Yunanistan'ın Selanik şehrinde sergi açacağını ifade etti.



Yıldız, 'Dumlupınar' temalı projenin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanması halinde, dernekleri vasıtasıyla Kütahyalı sanatçıların bir ilki gerçekleştireceğini dile getirdi.



'Kuruluşun beşiği Domaniç' sosyal sorumluluk projesinin büyük yankı bulduğunu kaydeden Yıldız, amaçlarının Kütahya'nın zenginlikleri tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirtti.



Başkan Yıldız, KÜSAD'ın Germiyan Beylik Konağı'nı 1 yılda 19 bin 604 kişinin ziyaret ettiğini bunun rekor bir sayı olduğunu vurguladı. Yıldız, "Konağımızda bir çoğu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı 24 sanatçımız ve eserleri bulunuyor. Bilindiği gibi, bir süre önce de Hamza Üstünkaya 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü almıştı. Ziyaretçi sayımız geçen gün daha artıyor. 2018 yılında açılan konağımızda 1 yıl içeresinde 19 bin kişi ziyaret etti. Bu Kütahya için bir rekor. Kütahya'da Arkeoloji Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekan Germiyan Beylik Konağı oldu.Dernek olarak 'Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi'ni anlatan bir proje hazırladık. Onay için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik, cevap bekliyoruz. Projenin onayından sonra sanatçılarımız 'Dumlupınar' temalı çalışma yapacak ve eserleri Atatürk'ün Selanik'te doğdu evde sergi açacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA