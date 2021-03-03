Kütahyalı sanatkar hat, kaligrafi ve kufi işlemeleriyle atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Kütahyalı sanatkar Erkan Küçük, çevreden topladığı hurda malzemelerin üstüne hat, kaligrafi ve kufi sanatını uygulayıp ışıklandırarak sanat eseri tablolar haline getiriyor.

Özel bir işletmede çalışan güvenlik görevlisi 36 yaşındaki Küçük, kendi çabalarıyla öğrendiği sanatları, geri dönüşüme bırakılan cam, ayna ve pleksiglas malzemelerin üzerlerine taşlama yöntemiyle uyguluyor.

Erkan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana genellikle camilerde rastladığı hat, kaligrafi ve kufi sanatına ilgi duyduğunu söyledi.

Ustalarının internette yayınlanan videolarını izleyerek 2 yıl önce bu sanatların işlenme biçimlerini öğrendiğini belirten Küçük, bunları atık malzemelere uygulamaya karar verdiğini anlattı.

Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boş zamanlarımda iş yerlerinden, evlerden sökülerek çevreye bırakılan cam ve aynalar ile hurdaya çıkarılmış bilgisayar monitörlerinin içinden söktüğüm pleksiglasları toplayıp evime getiriyorum. Evimdeki küçük atölyemde bunları temizleyip düzelttikten sonra bu hurda malzemelerin üstüne taşlama yöntemiyle internetteki ustalardan öğrendiğim hat, kaligrafi ve kufi sanatlarını uyguluyorum. Daha sonra led teknolojisiyle ışıklandırıyorum. Işıkla bu eserler çok daha güzel bir görsele dönüşüyor. 2 yılda bu şekilde yaklaşık 2 ton hurda malzeme üzerinde çalıştım."

Taşlama işlemini hobi matkapla yapıyor

Bazı tabloların tamamlanmasının 10 günü bulabildiğini dile getiren Küçük, eserlerinin birçoğunu kentteki camilerin şadırvanlarına yerleştirdiği bilgisini verdi.

Cam zemin üstüne taşlama işlemini hobi matkap yardımıyla yaptığını ifade eden Küçük, "Çok ince bir çalışma gerektiriyor. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayım. Yaptığım küçük bir hata tüm emeğimi boşa çıkarabiliyor." dedi.

Küçük, hurda malzemeleri birer sanat eserine dönüştürmekten mutluluk ve huzur duyduğunu vurguladı.

Çeşitli ebatlarda tamamlanmış yaklaşık 50 eserinin bulunduğunu bildiren Küçük, "Yakın zamanda ilk kişisel sergimi açmayı planlıyorum. Ayrıca bu sanatları başkalarına da öğretmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erkan Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini de aynaya işlediğini ve yapacağı daha büyük bir çalışmayı imkan olursa kendisine hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.