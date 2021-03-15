Kütahya Belediyespor sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri dereceler ile Kütahya'nın adını başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar.
Fransa'nın Nantes şehrinde 9- 14 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Virtüs Avrupa Salon Şampiyonasında, Kütahya Belediyespor sporcusu, Oğuz Türker 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak, Avrupa 3.'sü oldu.
Belediye Başkanı Alim Işık, "Sporcumuzu bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü - Son Dakika Spor