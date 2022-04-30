Kütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinelerini tamir ediyor - Son Dakika
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Kütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinelerini tamir ediyor

30.04.2022 11:15

Kütahya'da uzun yıllar terzilik de yapan 72 yaşındaki Süleyman Menteş, 65 senedir dikiş makinesi tamirciliği yapıyor.

Kütahya'da uzun yıllar terzilik de yapan 72 yaşındaki Süleyman Menteş, 65 senedir dikiş makinesi tamirciliği yapıyor.

İlkokul yıllarında tatil dönemlerinde çırak olarak mesleğe adım atan Menteş, 15 yaşında terzi dükkanını açtı. Çıraklığında dikiş makinesi tamirciliğini de öğrenen Menteş, uzun yıllar hem bu işi hem terziliği bir arada yürüttü.

Terzilikten 1996'da emekli olsa da dükkanını kapatmayarak tamirciliğe devam eden Menteş, bu işte 65 yılı geride bıraktı.

Menteş, evlerde kullanılanların yanı sıra terzilerin, ayakkabı tamircilerinin makinelerinin de ömrünü uzatıyor. Menteş, Hem eski tip pedallı olanların hem de elektrikli makinelerin tamirini yapıyor.

Maruf Mahallesi Sırlıbayırı Sokağı'ndaki dükkanında haftanın 6 günü çalışan Süleyman Menteş, AA muhabirine, mesleğini icra etmekten keyif aldığını, gücü yettiği sürece işini sürdürmek istediğini söyledi.

Terzi çırağıyken makine tamircisi bulamadıkları için tamirciliği de öğrendiğini belirten Menteş, "Adam emekli oluyor, ölümü bekliyor ya da sağda solda vakit geçiriyor. Ben öyle yapmadım." dedi.

Menteş, emekli olduktan sonra 1-2 ay ara verdiği dönemde çalışmamaktan huzursuz olduğunu dile getirdi.

Çay bahçelerine gittiğinde utandığını aktaran Menteş, "Herkes bana bakıyormuş gibi gelirdi. 'Bu adam burada niye oturuyor, işi yok mu?' diyorlar sanırdım. Sonra baktım olmayacak, dükkana devam ettim." diye konuştu.

"Biz öldükten sonra bu meslek de ölür"

Dikiş makinesi tamirciliğine eskiye göre pek ilgi olmadığını aktaran Menteş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu meslekle iki kızımı büyüttüm. Biri okudu öğretmen oldu. Büyüğü ise yanımda terziliği öğrendi, dükkan açtı. Kütahya'nın yöresel kıyafetleri ile nişan, düğün ve kına kıyafetleri, kaftanlar dikiyor. Şimdi marketlerde kalitesiz makineler satılıyor. Vatandaşlarımız, kadınlar onlardan alıyor, kısa sürede bozuluyor. Parçası servisi olmadığı için de tamiri olmuyor. Vatandaş da evine makine almaktan vazgeçiyor."

"Kara kafa" olarak adlandırılan pedallı dikiş makinelerinin eskiden çok satıldığını ve rağbet gördüğünü dile getiren Menteş, Kütahya'da dikiş makinesi tamirciliği yapan birkaç kişinin kaldığını belirtti.

Mesleğin son temsilcileri olduklarını anlatan Menteş, "Bugüne kadar 'Yanında çalışayım' veya 'Oğlum yanında çırak olarak çalışsın, işi öğrensin.' diyen olmadı. Şimdi herkes okumaya heves ediyor. Okuyor yarım yamalak, iş bulamıyor. Biz öldükten sonra bu meslek de ölür." ifadesini kullandı.

Kütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinelerini tamir ediyor
Kütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinelerini tamir ediyor
Kütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinelerini tamir ediyor
Kütahyalı Süleyman usta 65 yıldır dikiş makinelerini tamir ediyor

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Kaynak: AA

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