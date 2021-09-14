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KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU - Son Dakika

KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU

14.09.2021 13:14

KÜTAHYA'da oturan Yasemin Dalkıran (35), otomobil ehliyetinin ardından otobüs, kamyon, yolcu ve yük nakli ile psikoteknik belgelerini de alarak 577 bin nüfuslu kentin ilk ve tek halk otobüsü şoförü olarak işe başladı.

KÜTAHYA'da oturan Yasemin Dalkıran (35), otomobil ehliyetinin ardından otobüs, kamyon, yolcu ve yük nakli ile psikoteknik belgelerini de alarak 577 bin nüfuslu kentin ilk ve tek halk otobüsü şoförü olarak işe başladı. En büyük hayalinin şehirlerarası otobüs şoförlüğü olduğunu ifade eden Dalkıran, 'Çocukluğumdan beri bir şoförlük hayalim vardı. Otomobil ehliyetiyle yetinmedim, gerekli tüm belge ve ehliyetleri aldım. Şu anda beni otobüste görenler gelip tebrik ediyor, destek görüyorum' dedi.

Kütahyalı Yasemin Dalkıran, çocukluk hayali olan şoförlük için 2010'da otomobil ehliyeti aldı. Sonraki 4 yılda otobüs ve kamyon ehliyetleri alan Dalkıran yolcu ve yük nakli ile psikoteknik belgelerini de aldı. Geçen hafta halk otobüsü şoförlüğü için açılan ilana başvuruda bulunan Dalkıran, 577 bin nüfuslu kentin ilk ve tek kadın halk otobüs şoförü olarak işe başladı.

Küçüklüğünden bu yana araçlara ve şoförlüğe karşı bir sevgisi olduğunu belirten Dalkıran, uzun süredir aradığı işi halk otobüsü şoförlüğünde bulduğunu söyledi. Kütahya'da kendisinden sonra gelecek tüm kadınlara örnek olmaya çalıştığını ifade eden Dalkıran, 'Şoförlüğü sevdiğim ve işe ihtiyacım olduğu için başvurdum. Halk otobüsü işletmecisi olan Selma Hanım da beni kırmadı. Şu ana kadar iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Ben Kütahya'da ilkim. Benden sonraki kadınlarımız da bu işten ekmek yerler. Çocukluğumdan beri bir şoförlük hayalim vardı. 2010 yılında otomobil ehliyeti aldım. Kendi aracımla geziyordum. Ehliyeti büyütmeye karar verdim. Sonraki 4 yılda otobüs ve kamyon ehliyetleri aldım. Daha sonra yolcu ve yük nakli için gereken belgeleri aldım. Psikoteknik belgesi de aldım. O da çok zor bir imtihandı. Dijital takograf ehliyetini aldım' dedi.

'HALKIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZEL'

Kütahya'da 1 haftadır halk otobüsü şoförlüğü yaptığını ve destek gördüğünü anlatan Dalkıran şunları söyledi:

'Geliyorlar beni tebrik ediyorlar. İlk defa gelenler bir şey soracağı zaman, 'abi şöyle mi" diye konuya bir giriyor, bakıyor kadın var. 'Abla özür dilerim' diyor. Halkımız çok sevdi. Bazen 'biz de ehliyet alabilir miyiz" diye soran, benimle sohbet eden kadınlar oluyor. Tavsiyeler de bulunuyorum, neden olmasın gibi telkinlerde bulunuyorum. Kötü bir tepki ile karşılaşmadım. Sanırım insanlarımızın görmek istediği manzaralardan birisi. Başka şehirlerimizde var, Kütahya'da yoktu. Önümüzdeki senelerde Kütahya'da da olacağını düşünüyorum. Cesaretlerini toplarlar ve adım atarlarsa olacaktır. Erkek şoförlerimiz de kadınlar bu işe el attı bizim işimizi elimizden alacaklar endişesine düşmesinler. Erkek şoförlerimiz de yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi yeni hedefim şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapmak, bunu da başaracağım.?

'BÜTÜN BELGELER VAR DEYİNCE ŞAŞIRDIM?

Otobüs işletmecisi Selma Ketenci (60) ise bir süre çalıştıracak şoför bulamadığından yakındı. Daha sonra başvuran Yasemin Dalkıran'ın elindeki belgeleri ve ehliyetlerini gördüğünde çok şaşırdığını kaydeden Ketenci, 'Benim de şoför ihtiyacım vardı. Çok aradım. Dışarıdan tanıdıklara haber yolladım. Yasemin Hanım duymuş, aradı, görüştük, anlaştık. 'Ehliyet var mı" diye sordum, SRC belgesi dahil hepsinin olduğunu gösterince çok şaşırdım. Hemen işe başlattık. Sağ olsun çok memnunum. Başlayalı bir hafta oldu. İlk defa otobüste çalışıyor ve yapabiliyor. Ben de bir kadınım. Birlikte dayanışma içinde olacağız? dedi.

KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU
KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU

Halk Otobüsü, Ehliyet, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÜTAHYALI YASEMİN, KENTİN İLK VE TEK KADIN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ OLDU - Son Dakika
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