Son Dakika Haberleri: Kütahyalı yerel sanatçılardan Seçil öğretmene destek
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Kütahyalı yerel sanatçılardan Seçil öğretmene destek

7 saat önce

Bursa'da yaşayan Kütahyalı Sanatçılar Saruhan Kardeşler'den Anaokul Öğretmeni Seçil Yıldız'a destek açıklaması yapıldı.

Kütahyalı yerel sanatçılardan Seçil öğretmene destek, System.String[]

Bursa'da yaşayan Kütahyalı Sanatçılar Saruhan Kardeşler'den Anaokul Öğretmeni Seçil Yıldız'a destek açıklaması yapıldı.


29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a yanındayız mesajı veren yerel sanatçılar Kadriye ve Ali Saruhan Kardeşler, yaptıkları açıklamada "Seçil öğretmenimiz Kütahya'lı. Kütahyalı Sanatçılar olarak seçil öğretmenin yanındayız. Bizler okumayı yazmayı öğretmenlerimizden öğrendik ve evlatlarımızı,ırk dil, din ayrıştırmadan ve öğretmenlerimize güvenerek okulda onlara teslim ediyoruz, Seçil öğretmenimizin 24 Kasım öğretmenler gününde yılın öğretmeni ilan edilmesini istiyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Kütahya, Şırnak, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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