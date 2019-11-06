Son Dakika Haberleri: Kütahyalılar Derneği: "Seçil Yıldız yılın öğretmeni ilan edilmeli"
Son Dakika Güncel Kütahyalılar Derneği: 'Seçil Yıldız yılın öğretmeni ilan edilmeli'

Kütahyalılar Derneği: "Seçil Yıldız yılın öğretmeni ilan edilmeli"

6 saat önce

Kütahyalılar Derneği, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek çağrısında bulundu.

Kütahyalılar Derneği:

Kütahyalılar Derneği, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek çağrısında bulundu.


Dernekten yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Seçil Yıldız'ın yılın öğretmeni ilan edilmesi istendi.


Açıklamada, "Bilindiği gibi Seçil öğretmen Kütahyalı. Biz Kütahyalılar olarak seçil öğretmenin yanındayız. Yürekli davranışı sebebiyle Seçil öğretmeni canı gönülden tebrik ediyor ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisinin yılın öğretmeni ilan edilmesini istiyoruz.Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Hain terör örgütü mensupları tarafından hedef gösterilen Kütahyalı hemşehrimize sahip çıkalım" denildi. - KÜTAHYA

29 Ekim, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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