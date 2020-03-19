Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor - Son Dakika

Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor

6 saat önce

Kütahyalılar, tüm dünyayı saran korona virüse yönelik tedbir çağrılarına uyuyor.

Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor, System.String[]

Kütahyalılar, tüm dünyayı saran korona virüse yönelik tedbir çağrılarına uyuyor.


Korona virüse karşı açıklanan tedbirler kapsamında birçok iş yerinin hizmetine ara verdiği Kütahya'da vatandaşların da yapılan çağrılara uyarak dışarıya çıkmadığı gözlendi.


Şehrin merkezi konumunda yer alan ve gündüz saatlerinde kalabalık olan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde azalan insan yoğunluğu Kütahyalıların yapılan çağrılara uyduğunu gözler önüne serdi.


Bankaların tedbirler kapsamında gruplar halinde içeriye kabul ettiği vatandaşların ise maskeleri ile sırada bekledikleri görüldü.


Yapılan açıklamalar sonrası salgına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen vatandaşlar, dezenfekte ve temizlik kurallarına uyduklarını, gerekmedikçe dışarıya çıkmadıklarını aktardılar.


Şehrin en işlek caddeleri de gece saatlerinde sessizliğe büründü. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:17 Kaynak: İHA

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