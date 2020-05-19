Kütahyalılar saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Kütahyalılar saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

KÜTAHYA - Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümününde Kütahyalı vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okudu.

Vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden saat 19.19'da okunun istiklal marşını hep bir ağızdan okudu.İstiklal Marşı'nı bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından, bazı vatandaşlar da, hareket halindeyken hazır ol vaziyetine geçerek, coşkuya eşlik etti.

Vatandaşlar, "Bugün İstiklal marşımızı hep bir ağızdan aynı saatte okumanın coşkusunu yaşadık.Bu çok güzel bir duygu. Organize edenlere teşekkür ederiz" dediler.