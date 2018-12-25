Son Dakika Haberleri: Kütahyalılar Sokaklarda Kartopu Oynadı

Kütahyalılar Sokaklarda Kartopu Oynadı

36 dakika önce

Kütahya'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sokaklara çıkarak kartopu oynadılar.

Kütahyalılar Sokaklarda Kartopu Oynadı, System.String[]
Kütahya'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sokaklara çıkarak kartopu oynadılar.

Kütahyalı vatandaşlar gün boyu etki olan kar yağışının ardından sokaklara çıkarak kartopu oynadı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Her yıl olduğu gibi Kütahyalılar bu sene de kar keyfini kentin simgesi olan vazoda kartopu savaşı yaparak çıkarttı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklama sonra 26 Aralık 2018 tarihinde okulların tatil edilmesinin ardından sosyal medyadan haberleşen gençler ise Saat Kulesi ve Zafer Meydanı'nda kartopu oynadı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Kütahya, Kar, Güncel
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