Kütahyalıların kayak keyfi - Son Dakika

Kütahyalıların kayak keyfi

KÜTAHYA - Kütahyalılar, mevsimin ilk karının tadını Çamlıca mesire alanında kayak yaparak çıkardı.

Çocuklar, leğen, poşet veya kızakla uzunluğu 100 metreyi bulan rampadan kendilerini bıraktı. Bu arada bazı aileler de kar üzerinde mangal yaparak temiz havanın tadını çıkardı.

Kütahyalılar, "Çok güzel bir ortam. Aile dostlarımızla günü değerlendirmek için buradayız. Biraz serin ama çocuklar açısından çok güzel oluyor" dediler.

Kütahya Çamlıca mesire yerinde eğlence gün boyu devam etti.