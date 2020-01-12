Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi - Son Dakika
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Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi

6 saat önce

Kütahya'nın merkeze bağlı Demirciören köyü sakinleri, tepsi, lastik ve poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdü.

Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi, System.String[]

Kütahya'nın merkeze bağlı Demirciören köyü sakinleri, tepsi, lastik ve poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdü.


Aileler, evlerinden getirdikleri tepsi, araç lastiği, poşet ve naylonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar da kardan adam yaparak, karın tadını çıkarttı. Köy girişindeki yamacı pist haline dönüştürdüklerini belirten vatandaşlar, "Kütahya'da karın kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Biz de tatili kayak yaparak geçiriyoruz. Adeta çocukluk günlerine geri döndük. Kayak bakımından burasının Uludağ'dan hiçbir farkı yok" dediler. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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